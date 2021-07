Corriere Torino: “Juric e Barbero, metodo e disciplina”

Le pagine dei principali quotidiani in edicola dedicate al Torino

Dopo la prima settimana di ritiro a Santa Cristina, si vede già la mano di Ivan Juric sul Torino, un'impronta che Gleison Bremer definisce di "fuoco e disciplina". Come spiega il difensore Juric " chiede tantissimo, pretende il massimo in ogni fase dell’allenamento. È inflessibile sul lavoro, cura ogni dettaglio e si fa come dice lui". A contribuire al metodo Juric, come sottolinea il Corriere della Sera, il capo dei preparatori atletici Paolo Barbero, uomo di fiducia del tecnico croato dai tempi del Genoa e del Verona, un "top player" secondo Juric.