Corriere Torino: “Juric è già in forma campionato”

"La parola d'ordine la dice e la ripete e la ripete ancora Ivan Juric alla vigilia del Cagliari - scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna ripercorrendo la conferenza stampa del tecnico - La parola d'ordine è un verbo quadrisillabo: 'migliorare'. Juric sa essere chiaro e lo è stato anche parlando dei singoli reparti, con un rimprovero a quello offensivo: "Spero che gli attaccanti cambino andazzo. In ritiro non hanno fatto bene, la loro estate non è stata sufficiente". Discorso diverso per Sanabria, a cui Juric ha rinnovato la fiducia, e Seck, autore invece di un buon ritiro come detto esplicitamente anche dal tecnico. La risposta la darà il campo, nel tardo pomeriggio di oggi contro il Cagliari: "Tutti chiamati a rendere di più, a mutare in meglio, a crescere di livello".