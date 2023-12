Corriere Torino: “Juric, è un Toro pieno di contraddizioni”

Il Torino di Ivan Juric è una squadra aggressiva e che se la gioca alla pari contro tutte le squadre. L'approccio alle gare è quello giusto e la fase difensiva è solidissima. Il problema è che c'è una fase offensiva che non brilla particolarmente, come segnalato da Corriere Torino: "Ad una solidità difensiva da altissima classifica si accompagna un rendimento offensivo da zona retrocessione con appena 15 gol segnati. Numeri che stridono, soprattutto pensando alla possibilità di schierare una coppia offensiva composta da giocatori del calibro di Sanabria e Zapata. A mancare sono soprattutto i giusti rifornimenti offensivi: i granata arrivano con facilità sulla trequarti, dove faticano però a trovare l’ultimo passaggio per innescare le punte".