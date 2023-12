Corriere Torino: “Juric festeggia tre punti preziosi, Toro con spirito e fame”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Una vittoria brutta, sporca, cattiva. E pesante, perché i traguardi si raggiungono anche così, costruendoli su una difesa di ferro e sfruttando le occasioni con un finalizzatore come Zapata" scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna analizzando Torino-Empoli. Per i granata arrivano tre punti che servono a un rilancio in classifica e celebrano nel migliore dei modi la panchina numero 100 di Ivan Juric. Quello visto con l'Empoli è un "Toro di ferro che sa sfruttare le sue qualità con meno sbavature rispetto al passato" specifica ancora il Corriere Torino, che ha fame e spirito.