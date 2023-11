Corriere Torino: “Juric non vuole scherzare: “faremo poco turnover””

L'edizione odierna del Corriere di Torino analizza il match che si giocherà stasera contro il Frosinone, tenendo anche conto della recente vittoria di Lecce: "Per il Torino di Juric la vittoria di Lecce ha rappresentato una boccata di ossigeno, e ora i granata si avvicinano al match di Coppa Italia contro il Frosinone (oggi, ore 21:00, stadio Olimpico Grande Torino) con la consapevolezza di giocarsi ancora una volta tantissimo. Juric non farà ampio turnover rispetto alla gara di Lecce. Anzitutto perché si tratta di un match da dentro o fuori, un po' perché i ciociari sono avversari temibili e infine perché è il momento di ritrovare alcune certezze consolidate. Juric continua con le due punte: un posto a Sanabria e il numero 9 potrebbe essere Zapata, il colombiano resta un giocatore fondamentale e ora l'obiettivo dello staff e di riportarlo al top. Rientra in oltre Vlasic, il croato sta bene ed è pronto a tornare in campo."