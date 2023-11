Corriere Torino: “Juric pensa in grande”

La fiducia è tanta in casa Torino. La squadra si è rialzata dopo il periodo complicato. Il cambio do modulo ha dato nuovamente certezze e ora anche Juric pensa in grande. Proprio su ciò si concentra Corriere Torino: "Ma sono convinto che ora il mio Toro possa competere con tutte le squadre» spiega con decisione Juric, visibilmente soddisfatto da una squadra ormai pienamente ritrovata sul piano del gioco. «Ora sono assolutamente ottimista, facciamo le cose giuste sia in partita sia in allenamento », sorride il tecnico, che ha già chiesto un passo in più ai suoi giocatori: «Dobbiamo essere più cinici...»