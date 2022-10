Corriere Torino: “Juric rammaricato: troppi errori tecnici. Serve lavorarci”

Il Torino ha perso un altro ennesimo derby: e questa volta non per superiorità della Juventus, ma - come Juric stesso ha dichiarato nella conferenza post partita, e come riportato dal Corriere Torino, - per "errori banali, sia nel primo che nel secondo tempo, abbiamo aperto il campo facendo errori banali che non ti aspetti". Il tecnico granata, infatti, non ha nulla da rimproverare sulla prestazione dei suoi giocatori, ma bensì sugli errori commessi, che hanno poi portato all'ennesimo risultato negativo - nelle ultime 5 partite, il Torino ha subito 4 sconfitte e 1 pareggio. Ivan Juric, dunque, da adesso in poi è più determinato che mai: fino ad ora, dichiara, di non essere riuscito a valorizzare la squadra nel modo giusto, e questo sarà uno dei punti su cui lavorare maggiormente. La sconfitta nel derby è una nota negativa, ma è il primo passo per una rinascita granata.