Corriere Torino: “Juric soddisfatto. Warming effetto sorpresa”

Il Torino chiude il 2021 con una sconfitta, che però non sa così tanto di amaro: 25 punti alla fine del girone d'andata, quasi il doppio rispetto agli anni scorsi, e "soprattutto con la consapevolezza di avere ormai trovato la via giusta su cui insistere. Il progetto targato Ivan Juric - scrive il Corriere Torino - sta dando i suoi frutti e guardando la classifica è inevitabile pensare a cosa sarebbe potuto essere con un po’ di fortuna e di personalità in più in alcune circostanze". La partita contro l'Inter ha dimostrato che al Torino serve un po' di qualità in più, e subito dopo la gara il tecnico granata ha avuto un confronto con il Presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Davide Vagnati. "Non bisogna rivoluzionare né ricostruire, semmai ritoccare e solo nel caso in cui si presentassero le giuste opportunità", e il mercato di gennaio potrebbe esserne l'occasione. La gara di ieri, quindi, ha dimostrato che il Torino vuole, e puo', serve solo forza di volontà, e ancora qualche miglioramento in alcune parti del campo. Se il risultato non è stato favorevole, la squadra puo' ritenersi però soddisfatta di Warming: entrato negli ultimi 30 minuti di gioco, è stata la sua seconda volta in campionato, e ha fatto una buona partita. "Contro l’Inter ha fatto capire di poter almeno meritare altre occasioni. Si è buttato a pesce su ogni pallone e contro due monumenti della difesa come gli interisti Skriniar e De Vrij. E si è reso pericoloso, venendo stoppato all’ultimo momento in un paio di occasioni. Non è esagerato dire che il suo ingresso ha aggiunto qualcosa all’attacco granata, almeno in termini di brio e presenza scenica, anche perché Warming è poco conosciuto e può sfruttare l’effetto sorpresa".