Corriere Torino: “Juric-Toro. Il croato ritrova il fedelissimo Izzo”

Al suo arrivo a Torino, Ivan Juric ritroverà uno dei calciatori con cui più si è legato nel corso della sua carriera, ovvero Armando Izzo. Nel momento più duro della vita del napoletano infatti, il tecnico croato ha sostenuto molto da vicino il difensore ora granata. In più l'ha sempre considerato un ottimo giocatore, a tal proposito queste le parole di non molto tempo fa: "Armando Izzo è un vero top player per la difesa". Quindi, come riportano le pagine dell'edizione torinese del Corriere della Sera: "Il nuovo corso granata partirà anche e soprattutto dal numero 5, che giocò nel Genoa targato Juric in tre differenti parentesi. I due si ritroveranno sotto la Mole per la soddisfazione dell’allenatore che ha contribuito in modo importante all’affermazione di Izzo nel calcio italiano. Il croato, oltretutto, adotta anch’egli la difesa a tre, che a Verona ha declinato poi nel 3-4-2-1. E si sa che questo è l’habitat naturale di Armando, nato per giocare come «braccetto» di destra. Difensore e allenatore sono pure affini caratterialmente: hanno grinta e personalità da vendere, soprattutto non mollano mai".