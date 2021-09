Corriere Torino: “Juric, un colpo di fulmine con la città: “E’ stupenda”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Juric sembra essere entrato in simbiosi con il mondo granata, oltre ad essersi totalmente immerso nella città di Torino. Il tecnico ha infatti preso casa nella zona tra il Valentino e San Salvario e non si vieta qualche uscita in città per visitarla e viverla. Sull'edizione odierna del Corriere di Torino ecco alcuni aneddoti riguardanti Juric e le sue uscite cittadine: "Luca, barista dello Shamrock Inn, pub di corso Vittorio Emanuele II racconta: «Il mister ha fatto un blitz da noi il venerdì prima di Torino-Salernitana, per bersi una bella Guinness. Ci ha colpito per il modo con cui si è posto, non certo da “vip”. Quel giorno si avvicinò un gruppetto di clienti tifosi del Torino, uno gli offrì qualcosa. Ivan rispose: “Finché non vinco almeno una partita sono io che devo offrire da bere a voi. E lo ha fatto davvero". Juric quando possibile non si nega una libera uscita. "Torino è una città stupenda—ha detto l’allenatore —. Sono contento per mia figlia che frequenta il liceo classico, Torino le aprirà la mente". Ivan spesso va a prendere Carla a scuola (l’altra figlia, Lucia, studia alla Bocconi). L’altro giorno i due, insieme a mamma Irena, sono stati visti a passeggio sotto la Mole: i passanti si davano di gomito ma lasciavano in pace la famigliola. Juric è un tipo semplice, piace senza cercare di piacere".