Corriere Torino: “Karamoh fino al 2025, altri guai muscolari per Lazaro”

"Nella settimana che porta all’ultima gara della stagione contro l’Inter, partita decisiva in ottica ottavo posto, c’è un ex nerazzurro che si lega strettamente al Toro e un altro che forse se ne allontana" scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna. Il primo è Karamoh, che ha messo la firma su un contratto che lo legherà al club granata fino al 2025. Nel frattempo però si ferma Lazaro per altri guai muscolari, un altro giocatore su cui pende l'opzione di riscatto, con il Torino chiamato a decidere come comportarsi: "Dal punto di vista tecnico ha convinto Juric, ma da quello fisico c’è qualche riserva in più. Per un grave infortunio al ginocchio destro (lesione di alto grado del legamento collaterale) è stato fermo da gennaio ad aprile. Ora c’è questo nuovo stop di natura muscolare. Per fare proprio il cartellino dell’esterno, il Torino dovrebbe versare nelle casse dell’Inter una cifra intorno ai 5 milioni di euro. La scelta verrà fatta subito dopo il match con l’Inter, nessuno scenario è da escludere".