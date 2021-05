Corriere Torino: “La grande occasione del Toro per allungare in classifica”

Le pagine in edicola quest'oggi dedicate al Toro

L'edizione torinese del Corriere della Sera scrive della partita di questa sera che vede il Toro impegnato ad affrontare il Parma. Secondo il quotidiano Nicola è stato bravo nel riuscire ad alzare la media punti della squadra granata perché così facendo sono molti di più le formazioni coinvolte in questa lotta salvezza. Se il Toro dovesse riuscire a vincere questa sera allungherebbe in classifica a +3 sul Benevento e +2 sul Cagliari mentre lo Spezia verrebbe raggiunto dai granata a quota 34. Il popolo granata si augura che Belotti riacquisisca la vena realizzativa di un tempo perché nelle ultime 19 partite col Toro ha segnato solo 3 gol. Il Gallo è però migliorato dal punto di vista degli assist dato che in questo parziale ne ha forniti ben 4. Il Corriere chiude riportando le parole di Davide Nicola che ha affermato che da ora ogni tappa sarà fondamentale dato che mancano solamente 6 partite al termine del campionato.