Corriere Torino: “La motivazione di Vanoli”

"Abbiamo motivazioni molto alte ogni partita ne trovo tantissime», spiega Paolo Vanoli alla vigilia della gara contro il Parma - esordisce così Corriere Torino nell'edizione odierna - Alle 15 i granata scenderanno in campo al Tardini per cercare innanzitutto di migliorare se stessi: «Abbiamo sette punti in più rispetto al girone d’andata, vincendo potremmo aggiungerne altri due nel confronto. E poi c’è il discorso della terza vittoria consecutiva, a settembre non ci siamo riusciti e anche questo è un motivo di crescita". E in conclusione: "Le motivazioni sono devastanti e fino alla fine saranno altissime, ne potrei trovare centinaia. Abbiamo anche l’occasione di archiviare definitivamente il discorso salvezza, chiudendo il primo ciclo del nostro campionato per aprirne subito un altro. Con i ragazzi sono stato chiaro: per noi saranno tutte finali»".