Corriere Torino: “La rincorsa dei senatori Buongiorno e Rodriguez”

"La fase più delicata del campionato è entrata nel vivo e Juric si prepara a riabbracciare due pilastri come Buongiorno e Rodriguez" scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna. Poi il quotidiano prosegue: "È ormai imminente il rientro del capitano e del suo vice, senatori prima ancora che importanti elementi della difesa titolare". Rodriguez era in panchina già con la Lazio così da entrare in caso di emergenza assoluta nonostante il recupero non fosse ancora completato; Buongiorno dovrebbe rientrare per la Fiorentina. Il rientro imminente dello svizzero è importante per tutto il Toro: "L’impiego di Rodriguez permetterebbe prima di tutto di alzare il tasso tecnico, facilitando la costruzione dal basso. La presenza dello svizzero andrebbe inoltre a liberare Masina, che a quel punto rappresenterebbe un’alternativa in più sulla corsia di sinistra. La possibilità di schierare un mancino là dove finora si sono alternati due destri come Lazaro e Vojvoda garantirebbe a Juric più soluzioni e maggiore facilità di arrivare al cross".