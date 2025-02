Corriere Torino: “L’ambizione del Toro”

"«Dobbiamo essere ambiziosi e smetterla di regalare punti», Paolo Vanoli carica così il Toro in vista della gara casalinga contro il Milan- esordisce così Corriere Torino nell'edizione odierna - Le indicazioni del tecnico sono chiare: bisognerà ripartire dalla trasferta di Bologna, cercando di non ripetere errori pagati a carissimo prezzo". E in conclusione: "Nelle parole del tecnico è ancora evidente il rammarico per una gara che ha visto il Toro tornare a casa a mani vuote nonostante una prestazione positiva. I regali in fase difensiva sono l'altra lezione che i granata dovranno dimostrare di aver imparato".