Corriere Torino: “L’arbitro toglie un rigore netto. Sanabria steso platealmente”

Le pagine sul Torino dell'edizione del capoluogo piemontese del Corriere della sera si concentrano su un'analisi della partita basata su due errori. Il primo avviene al 68', quando il Toro, in palleggio difensivo, a causa di un passaggio sbagliato di Coco regala il pallone al Genoa che non ha problemi a insaccare il gol del pareggio con Pinamonti. L'errore che però, secondo il quotidiano, pesa di più, è quello che avviene nel finale. Un cross in mezzo all'area indirizzato verso Sanabria non potrà mai raggiungere il paraguayano perché questo, prima di poter impattare il pallone, viene tirato giù dalla maglia. Non c'è niente secondo Feliciani, ma si tratta di un chiaro errore, e, come Cairo, Vagnati e Vanoli nel postpartita, quello che infastidisce di più è che il direttore di gara non sia stato richiamato al VAR per correggere il suo errore.