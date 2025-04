Corriere Torino: “Lazaro ancora ko, pronte due alternative per Vanoli”

L'edizione torinese del Corriere della Sera oggi in edicola analizza la situazione sul Toro e del suo allenatore Paolo Vanoli che a due giorni da una sfida non semplice come quella sul campo del Como sta ragionando sulla formazione da schierare. Il tecnico granata è costretto a fare i conti con l'infortunio al polpaccio che sta patendo Valentino Lazaro. L'esterno austriaco, dopo aver già saltato la gara interna con il Verona, rischia di star fuori anche a Como e così Vanoli studia due alternative tattiche per il suo Torino. La prima sarebbe una riproposizione del 4-2-3-1 con Gineitis esterno altro come già visto cole Verona, mentre la seconda sarebbe un 4-3-2-1 con Casadei, Linetty (al posto dello squalificato Ricci) e Gineitis in mediana alle spalle di Vlasic ed Elmas che sarebbero i trequartisti a supporto di Adams.