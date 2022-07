Corriere Torino: “Lazaro, Juric può rilanciarlo puntando su un solo ruolo”

Sulle colonne dell'edizione odierna del Corriere di Torino, spazio oggi ad un focus sul futuro nuovo giocatore del Torino, Valentino Lazaro, per il quale sono in programma a breve le visite mediche di rito e la firma per concludere l'operazione. Si legge: "Il Toro lo ha preso in prestito con diritto di riscatto a 6 milioni di euro. Serve solo tempo per chiudere. Il giocatore ha salutato i compagni dell’Inter, con i quali ha svolto sinora il ritiro estivo e sarà a Torino oggi: visite mediche domani e poi al lavoro al Filadelfia, dove il Toro tornerà martedì dopo due giorni di pausa post ritiro. Ivan Juric ottiene un giocatore dinamico che ha buona esperienza anche nelle coppe, ma con lui probabilmente lavorerà a caccia di un posto. Uno e uno solo, come con Sasa Lukic che prima aveva giocato in ogni ruolo e ora è un interno di personalità e rendimento. Facile immaginare che per Lazaro il percorso sia simile. Può giocare nel ruolo di Singo come in quello di Vojvoda ma anche da trequartista puro. L’arrivo di Lazaro riduce in qualche modo gli spazi per Bayeye, che ha bisogno di tempo, un ottimo giocatore di Serie C non può essere subito un buon giocatore in A".