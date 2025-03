Corriere Torino: “Lazaro re degli assist. Con il 4-2-3-1 è più libero di offendere”

Le pagine dell'edizione di Torino del Corriere della Sera dedicano un approfondimento sulla situazione di Valentino Lazaro. "L’austriaco è diventato uno specialista dell’assist. Quello servito domenica a Monza per il primo dei due gol granata, segnato da Elmas, è il sesto assist confezionato da Lazaro, che ha già eguagliato il suo record di passaggi vincenti in una singola stagione nei maggiori cinque tornei europei (stesso score ottenuto nel 2018-19 nella Bundesliga tedesca con la maglia dell’Herta Berlino)" riporta il quotidiano a riguardo di una grande stagione come assistman. Certamente, dopo anni con Juric in cui si è troppo spesso visto Lazaro a sinistra, una posizione in cui difficilmente ha potuto mostrare le sue qualità, giocare a destra e per di più in una posizione avanzata ha certamente favorito il suo exploit. "Il passaggio dal 3-5-2 all’attuale 4-2-3-1 ha permesso a Lazaro di mandare in campo la migliore versione di sé. Alleggerito da compiti difensivi, è più libero di offendere con accelerazioni, dribbling e appunto assist" conclude il quotidiano a riguardo.