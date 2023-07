Corriere Torino: “Linea verde Toro: sul mercato i granata comprano il futuro”

E' un Torino che non ha paura di investire sui giovani. L'acquisto di Bellanova e le trattative in fase avanzata per Haveri e Doig sono dei segnali importanti in tal senso. Ma la linea verde dei granata non si ferma a loro tre: ci sono altri calciatori giovani che vogliono conquistarsi il loro spazio nel Toro di Juric. Queste le parole del Corriere di Torino a tal proposito: "Oltre ad Haveri, ci sono altri due granata che sperano di convincere il club del fatto che non c’è bisogno di andare sul mercato: i due 2004 Gvidas Gineitis ed Emirhan Ilkhan. Il lituano è stato promosso a stagione in corso dalla Primavera. Rimarrà o andrà in prestito? Deciderà il tecnico nelle prossime settimane. Stesso discorso per Ilkhan. La carica dei 2004 non si esaurisce qui, occhio all’esterno destro Ali Dembele, francese che può ricordare il primo Singo per capacità atletiche: è nei radar di Juric da mesi come il laterale sinistro Jacopo Antolini, che ha da poco firmato un rinnovo sino al 2027. Poi ci sono il difensore centrale Ange N’Guessan e Zanos Savva, attaccante esterno del 2005, stesso ruolo di Krisztofer Horvath, pure al rientro. Sono questi i giovani del Toro che scalpitano per un posto al sole di luglio".