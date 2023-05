Corriere Torino: “L’omaggio di Buongiorno”

"Difficilmente Alessandro Buongiorno dimenticherà il 3 e il 4 maggio 2023 - scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna - Ieri è arrivato il primo gol in Serie A, un traguardo atteso da tempo; ed è stato un gol decisivo per i tre punti in casa della Sampdoria. Oggi pomeriggio il numero 4 si piazzerà davanti alla lapide commemorativa del Grande Torino per leggere i nomi dei Caduti". Per Buongiorno sarà la prima volta da quando è in Prima squadra, anche se nel 2018 li aveva già letti da capitano della Primavera in un ritrovo delle giovanili a Superga. A proposito Buongiorno ha affermato: "Attendevo questo gol da sempre e il fatto che sia arrivato il giorno prima di una data per noi così importante, dove avrò l’onore di leggere i nomi del Grande Torino, mi rende orgoglioso e felicissimo".