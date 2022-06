Corriere Torino: “Luis Henrique, accelerata concreta. Idea Barrow in avanti”

c’è un’intesa di massima con l’Olympique Marsiglia per un prestito con diritto di riscatto a 6 milioni. Manca l'accordo con il giocatore". Continua il pressing del Toro anche per Vlasic: complicate le questioni economiche (il West Ham lo ha acquistato la passata stagione per 30 milioni), ma il giocatore ha già dato l'ok per il trasferimento in granata.