Corriere Torino: “Lukic al centro del Toro”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Sulle colonne del Corriere di Torino spazio oggi ad un focus sul Sasa Lukic, il quarto giocatore più utilizzato da Ivan Juric, con 11 partite da titolare su 12, per un totale di 985 minuti giocati. Complici anche la squalifica di Pobega e l'infortunio di Mandragora, il serbo resta l'unico pilastro della mediana granata a disposizione per la gara di La Spezia ed è pronto a è rendersi il centrocampo sulle spalle. Scrive Il Corriere di Torino: "Sarà una tappa fondamentale del suo processo di evoluzione da soldatino ordinato del centrocampo a uno dei leader tecnici e caratteriali della squadra. Che fosse questo il suo obiettivo lo si era capito in estate, quando gli è stata affidata la maglia numero 10. Sasa, infatti, si assume sempre più responsabilità e sta tirando fuori il carattere, nel contesto del «ricambio generazionale» (Juric lo ha chiamato così) in atto al Torino: alcuni senatori di ieri (tra questi Izzo, Rincon e Baselli) sono finiti nelle retrovie, e il tecnico sta cercando nuovi leader, elementi ai quali affidarsi in modo particolare per trasmettere i suoi dettami al resto del gruppo. E il serbo potrebbe essere uno di questi".