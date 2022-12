Corriere Torino: “Lukic, giorni decisivi. Torino-Vanja, c’è l’accordo”

Lukic, Milinkovic-Savic e Radonjic, dopo l'esperienza al Mondiale, hanno raggiunto i compagni di club nel ritiro di Spagna e si sono già messi a disposizione di Ivan Juric in vista dell'amichevole di venerdì 16 dicembre contro l'Almeria. In ballo in questi giorni c'è il loro futuro, come riporta Il Corriere di Torino: "Per Lukic è il momento dei chiarimenti, perché il suo accordo scade nel 2024. Nel caso in cui l’ambizione fosse quella di cambiare aria, in assenza di rinnovo, l’ideale per il club sarebbe cederlo nel mercato di gennaio in arrivo per non perdere potere contrattuale. Per Vanja, invece, c’è da aspettarsi che a breve, una volta tornati a Torino, possa arrivare l’annuncio del suo rinnovo. Ancora più chiara la situazione di Radonjic: il suo futuro sarà granata, sono già scattate le condizioni dell’obbligo di riscatto e non c’è nessun dubbio sul fatto che il suo cartellino nel 2023 diventerà granata per circa 2 milioni di euro da versare nelle casse del Marsiglia".