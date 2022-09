Corriere Torino: “Lukic, l’ora del decollo”

Con Ricci infortunato, Sasa Lukic ha l'occasione per redimersi e ritrovare con continuità una maglia da titolare. "Tocca solo a lui risalire la corrente - commenta il Corriere Torino - Tre partite prima della sosta: va riconquistato tutto il pianeta Toro. A Bergamo c’è stato il vero rodaggio stagionale per Sasa: 90 minuti in campo, 65 passaggi positivi, 7 quelli negativi, 6 palle recuperate contro le 12 perse. Una prestazione ordinata, senza lampi. Serve quindi un immediato cambio di marcia". Lukic sta continuando a lavorare in settimana sotto le direttive di Juric, con la voglia di tornare a imporsi. Nel frattempo si discute la questione contrattuale, per la quale però c'è ancora tempo. Prima la parola al campo, stasera c'è Torino-Lecce e per Lukic è arrivata "l'ora del decollo".