Corriere Torino: “Maripan, il guerriero del Toro”

Dopo un avvio in sordina il cileno si è preso il Torino. Vanoli si è affidato a Maripan e alla sua leadership per ritrovare solidità e carisma sul rettangolo verde di gioco. Contro l'Atalanta l'ex Monaco ha anche trovato la via della rete, la prima da quando è arrivato in Italia. "Stopper, sì, ma anche leader. Sono le mansioni in rima di Guillermo Alfonso Maripán Loaysa, un giocatore in crescita esponenziale. Più passa il tempo e più si prende il Toro. 'Dovevamo solo aspettarlo; era arrivato all’ultimo in ritiro serviva un po’ di pazienza', ha spiegato mister Vanoli dopo il primo centro in granata (sabato, nell’ 1-1 in casa dell’Atalanta) del centrale con il vizio del gol, visto che in carriera ne ha segnati 19, di cui 13 in cinque anni al Monaco. Dietro allo scudo impugna un’ascia".