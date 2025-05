Corriere Torino: “Maripan, il leader della retroguardia granata”

" La mia prima stagione al Toro è stata difficile, è sempre così nel calcio quando vuoi alzare l’asticella. Ma ha rappresentato un momento importante di apprendistato per costruire una grande squadra nella prossima annata». Parole e musica di Guillermo Maripan, premiato ieri con il Pallone Granata 2025 dall’associazione Ex calciatori granata al Castello Reale di Moncalieri - esordisce così Corriere Torino nell'edizione odierna - Il difensore del Toro e capitano del Cile, 31 anni compiuti da poco, è stato eletto migliore giocatore della stagione ormai al tramonto. «Mi sento un leader positivo, per esserlo bisogna diventare un esempio fuori e dentro al campo per mentalità e coraggio», ha detto «El Toqui» in una delle sue prime interviste in italiano. Poi, sulle emozioni provate il 4 maggio a Superga: «E stato un momento bellissimo ho vissuto sensazioni uniche pensando che da lì è passata la storia granata».". E in conclusione: "I conti non tornano, in difesa, a 90 minuti dall’ultimo triplice fischio. Sono 10 i gol subiti in più rispetto a un anno fa (43 contro 33). E i clean sheet sono scesi da 18 a 10. Maripan, sempre più leader, è stato di gran lunga il più affidabile della rinnovata retroguardia granata. Dopo una falsa partenza, è diventato insostituibile con il passaggio alla difesa a quattro".