Corriere Torino: “Milinkovic monumentale, Maripan sempre più leader”

L'edizione torinese del Corriere della Sera oggi nelle sue pagine di sport analizza il pareggio ottenuto dal Toro sul campo dell'Atalanta e nelle pagelle del quotidiano vengono sottolineati molti meriti per alcuni giocatori granata. Il migliore è Vanja Milinkovic-Savic che ha parato un rigore a Retegui facendo così tre penalty su tre respinti in questo campionato. Ottima la prova anche di Guillermo Maripan che viene definito "sempre più leader", il centrale cileno con il suo gol di testa ha trovato la prima marcatura in Serie A ma anche un colpo preziosissimo per aiutare il Torino a riagguantare subito il pari, poco dopo essere passato in svantaggio. Ci sono però anche diverse insufficienze nelle pagelle del quotidiano: 5,5 per Pedersen, Coco, Sosa, Adams e Tameze.