Corriere Torino: “Milinkovic-Pjaca: voglia di riprendersi il Toro”

Il derby con la Juventus ha rianimato il Torino dopo le sconfitte con Udinese e Venezia, ma ci sono ancora degli aspetti da migliorare per uscire da questo momento di stagione complicato. Il primo è di certo la necessità di ritornare a vincere, mentre il secondo riguarda Milinkovic-Savic e Pjaca, i due granata più in difficoltà di questa fase di campionato. Il Corriere di Torino, nell'edizione odierna del quotidiano, scrive così: "Dopo le due stecche contro Udinese e Venezia, in casa della Juventus si è potuta riapprezzare la versione migliore della squadra granata, quella in grado di soffocare l’avversario e di imporsi sul piano del gioco. All’appello però mancano ancora un paio di protagonisti, e nella settimana che porta a Torino-Cagliari è su di loro che si sta concentrando l’attenzione del tecnico: si tratta di Vanja Milinkovic-Savic e Marko Pjaca. Due pedine che sono accomunate dalla grande importanza che rivestono per il Torino di Juric (sebbene il croato non si possa definire un titolare fisso) e dal momento poco brillante che stanno vivendo. Il miglior Vanja latita da diverse settimane, mentre Marko non segna né trova assist dal 2 dicembre, quando contro l’Empoli realizzò il suo terzo centro stagionale".