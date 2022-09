Corriere Torino: “Milinkovic-Savic, la porta al Grande Torino è ancora imbattuta”

Cinque partite giocate, e tra i pali di casa, al Grande Torino, ancora nessun gol subito in 2 gare: Milinkovic-Savic, a distanza di un anno, si è riguadagnato il posto da primo portiere del Torino - posizione che aveva perso alla fine dello scorso campionato, sostituito da Berisha. "La dirigenza granata ha rinnovato e rinforzato - scrive il Corriere Torino - la squadra senza toccare il pacchetto dei portieri, che è rimasto lo stesso, con l’approvazione di Juric che al termine del precampionato ha di nuovo preso una decisione chiara riguardo le gerarchie: titolare Milinkovic-Savic, secondo portiere Berisha. Una scelta, magari una scommessa anche considerando le alternative che tutto sommato erano emerse in sede di calciomercato: la stessa scelta e la stessa scommessa di un anno fa". Ed è un punto a favore del serbo stesso, considerando la sua partecipazione con la Serbia ai Mondiali in Qatar. In questo campionato Milinkovic-Savic sta facendo la sua parte, risultando così fondamentale alla squadra: "Se non c’è stato bisogno di miracoli è perché la difesa granata è comunque apparsa solida in ogni circostanza, ma in entrambe le partite sono arrivate delle parate che son risultate decisive".