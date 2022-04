Corriere Torino: “Obiettivo quota 50”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Dopo la vittoria a Salerno e con otto gare ancora da giocare, il Torino ha messo la salvezza in cassaforte. "L’obiettivo è fare più punti possibili. C’è stato un momento in cui ho creduto in qualcosa di davvero importante, ma gli episodi non ci hanno aiutato. Bisogna comunque crescere parecchio a livello di gioco" ha detto Ivan Juric nel postpartita di Salernitana-Torino. "Nella testa del tecnico granata - si legge sul quotidiano - il traguardo è quello dei 50 punti: ne mancano 12, in palio ce ne sono appunto 24. Alla guida del Verona, il tecnico croato ne mise insieme 49 nel 2019-2020 (nono posto) e 45 l’anno successivo (decima piazza finale)".