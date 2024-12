Corriere Torino: “Occasione Maripan”

Le pagine dedicate al Torino sui principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna del quotidiano troviamo un focus sulla difesa granata in vista del prossimo match: "Occasione Maripan. Senza lo squalificato Coco, il Toro ridisegna una difesa tornata solida nelle ultime settimane. E il cileno si candida quindi per una maglia da titolare contro il Bologna. Nelle ultime 5 partite, là dietro hanno sempre giocato Walukiewicz a destra, Coco in mezzo e Masina a sinistra."