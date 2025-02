Corriere Torino: “Operazione Sanabria, ingresso carico per tornare al gol”

L'edizione torinese del Corriere della Sera oggi propone un approfondimento su Antonio Sanabria. L'attaccante del Toro nell'ultima partita contro il Genoa si è reso protagonista di un ingresso in campo abbastanza vivace che gli aveva permesso anche di portare a casa un rigore nei minuti di recupero poi negatogli da arbitro e VAR. Il numero 9 granata sta vivendo un momento complicato e per Vanoli ormai è una riserva che entra in campo a gara in corso. Avrebbe bisogno di un gol per sbloccarsi anche dal punto di vista mentale: l'allenatore del Torino apprezza le qualità di Sanabria e sabato sera nel postpartita lo ha elogiato per il suo lavoro in allenamento e anche per quanto ha fatto vedere nel finale della sfida con il Genoa quando è entrato dalla panchina e ha fatto coppia con Adams.