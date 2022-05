Corriere Torino: “Ora Juric sfida se stesso: obiettivo 50 punti”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Nella sua carriera da allenatore, il record di punti di Ivan Juric in Serie A è stato di 49 raggiunto con l'Hellas Verona nella stagione 2019/2020. A tre gare dal termine di questo campionato, il tecnico croato con una vittoria raggiungerebbe quota 50 e fare il suo record personale. In conferenza stampa lo stesso Juric ha specificato quanto sia importante non abbassare la guardia in queste ultime partite e cercare di fare più punti possibili: "Mancano tre partite, la squadra non deve mollare, come è giusto che sia. Le ultime tre gare sono contro avversari particolarmente tosti, certo. Le affronteremo con l’obiettivo di fare più punti possibile esprimendoci come stiamo facendo di recente".