Corriere Torino, Palladino: “Juric può essere la svolta”

“Toro, Juric è grande”, il titolo dell’edizione odierna del Corriere Torino, che, grazie ad un’intervista a Raffaele Palladino, tecnico del Monza Primavera, definisce Juric come uno dei più forti allenatori sul mercato, insieme a Gasperini. Per il neo-tecnico del Monza, Juric potrebbe essere la svolta per il riscatto del Toro, dopo tutte le annate di difficoltà. “Il Toro difficilmente poteva fare una scelta migliore”, le parole dello stesso Raffaele, il quale si aspetta un Torino con la voglia di riscattarsi e di proporre un calcio che rispecchi l’identità di Juric. “Proverò a ricalcare le orme sue e di Gasperini, ma non sarà facile…”