Corriere Torino: “Panchina lunga per Vanoli”

Per la sfida contro il Parma Vanoli recupera Tameze. L'ex Hellas Verona è pronto a rientrare a disposizione dopo l'infortunio. Un buon segnale per il tecnico, che contro i ducali potrà contare su una panchina lunga. "L’ottima notizia per il tecnico granata è invece il recupero di Adrien Tameze, che garantirà un’opzione in più ad un centrocampo già ricco di alternative. Il camerunese ha recuperato dal trauma distrattivo del soleo sinistro rimediato a inizio febbraio contro il Genoa e ha svolto l’intero allenamento di ieri insieme al resto del gruppo".