Corriere Torino: “Papaleo e Vanoli: l’attore scambia la maglia con Ricci e Masina”

Con il rientro al Filadelfia degli ultimi Nazionali (i sudamericani Sanabria e Maripan), Paolo Vanoli può finalmente preparare la gara della capitale con l'organico al completo - eccetto Salama. Come racconta l'edizione torinese del Corriere della Sera, nella giornata di ieri si è svolto "un simpatico fuoriprogramma" al campo di allenamento dei granata. A trovare la squadra, infatti, si sono presentati L’attore Rocco Papaleo e i registi Antonio e Marco Manetti, in questo periodo al cinema con il film "U.S. Palmese". "Papaleo si è trattenuto in compagnia di Paolo Vanoli, che giovedì aveva assistito alla proiezione torinese del Film" racconta il quotidiano. Foto di rito e scambio di maglie per concludere questo simpatico momento, in compagnia, come membri della squadra, di Ricci e Masina.