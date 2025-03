Corriere Torino: “Pari e scontenti”

Le pagine dedicate al Torino sui principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna del quotidiano viene analizzata la gara dei granata contro il Parma, terminata 2-2: "Torino raggiunto due volte, non bastano Elmas e Adams. Casadei sempre più nel vivo del gioco e ancora determinate in fase offensiva con l'assist per il primo gol granata. Tra le note positive c'è anche Adams. Lo scozzese oltre al solito lavoro spalle alla porta, ha ritrovato un gol che mancava dal 24 gennaio".