Corriere Torino: “Partenza super, è sbocciato Buongiorno”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Tra tanti volti nuove, c'è anche chi al Torino è cresciuto e ora si sta lanciando con convinzione in Serie A. Alessandro Buongiorno è un vanto per i granata, che si godono una crescita importante. "L'impressione è che il ragazzo sia vicino a un salto di qualità decisivo - scrive il Corriere Torino - Buongiorno ha finora giocato 4 partite da titolare (Lazio, Cremonese, Atalanta e naturalmente Inter), partendo dalla panchina solo contro il Lecce, gara nella quale ha alzato il muro durante l’assalto finale dei salentini. Alessandro ha fisico, coraggio e tempismo, è dominante sulle palle alte, e sembra parecchio migliorato anche negli anticipi bassi, grazie a una discreta agilità nonostante la stazza". Il suo percorso è solo all'inizio, ma un rendimento fin qui ottimo può attirare l'attenzione di molti, soprattutto quella di Roberto Mancini che, a quanto riporta il quotidiano, potrebbe convocare Buongiorno per la Nations League alla luce dei più recenti progressi e di uno spazio sempre più importante che il difensore si sta ritagliando al Torino.