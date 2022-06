Corriere Torino: “Pellegri è del Toro, accordo raggiunto con il Monaco”

Il Torino ha acquistato a titolo definitivo Pietro Pellegri. Manca ancora l'annuncio ufficiale ma ormai il riscatto dell'attaccante classe 2001 è cosa fatta. L'ex Genoa e Milan avrà dunque l'opportunità di continuare la sua esperienza in granata dopo essere arrivato lo scorso mese di gennaio in prestito dal Monaco. Come riporta quest'oggi l'edizione torinese del Corriere della Sera, il Toro pagherà 5 milioni di euro più bonus al club francese per il riscatto dell'attaccante della Nazionale Under 21. Pellegri è stato informato della buona riuscita dell'operazione mentre si trova in vacanza. L'attaccante del Toro attualmente si trova a Mykonos assieme al compagno di squadra Samuele Ricci.