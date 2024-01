Corriere Torino: “Pellegri si riprende il Toro che aspetta i suoi gol”

Nell'edizione odierna del quotidiano viene approfondita la situazione del Torino e della sua rosa: ""Adesso Pietro sta bene, ha bisogno di giocare e io voglio dargli spazio. Era arrabbiato quando è uscito ed è un segnale molto positivo, mi aspetto tanto da lui", aveva spiegato Juric dopo la gara di Firenze, riferendosi a Pellegri. In vista del Napoli Juric potrà contare su un'ampia possibilità di scelta: con il rientro a pieno regime di Djidji e la possibilità di riportare Tameze in mediana, ci sono almeno due giocatori schierabili in ogni posizione del campo."