Corriere Torino: “Pellegri trascina l’Under 21. Il Toro tratta col Monaco”

Colonne dedicate a Pellegri nell'edizione odierna de La Stampa. Sull'attaccante, che due giorni fa è andato in rete nel match dell'Under 21 dell'Italia con il Lussemburgo, il Torino sta facendo delle valutazioni in vista del futuro e sta trattando con il Monaco riguardo la possibilità di riscattarlo ad un prezzo minore rispetto a quello pattuito lo scorso gennaio. Si legge: "Pellegri si prende un posto da titolare con gli azzurrini Nicolato, segna e intanto aspetta novità: è aperta la trattativa sull’asse Torino-Montecarlo per il ventunenne genovese di proprietà del Monaco. C’è un diritto di riscatto fissato a sei milioni, ma la società granata punta a rinegoziare le condizioni sfruttando il fatto che Pellegri ha solo un anno di contratto rimanente con il club del Principato, e attendendo anche di capire come si risolverà il rebus Belotti. Alla finestra c’è la Lazio e anche per questo i granata potrebbero decidere di riscattare Pellegri a prescindere dal Gallo. E lo stesso giocatore sa che il Toro è l’ambiente ideale per lui, alla corte di un tecnico che lo conosce meglio di chiunque altro".