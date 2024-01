Corriere Torino, Policano: “Giusto tenere Sanabria. Zapata? Sfruttarlo più in area”

Alla vigilia di Torino-Napoli, sulle pagine dell'edizione torinese del Corriere della Sera viene proposta un'intervista a Roberto Policano, ex sia dei granata che degli azzurri. Policano inizia commentando il girone d'andata del Toro: "Qualcosina in più si poteva fare ma siamo solo a metà e c'è la possibilità di migliorare ancora. Serve più continuità ma soprattutto occorrono più gol". L'ex calciatore granata parla poi dei due attaccanti titolari della squadra di Juric: "Sanabria ha dimostrato di poter segnare tanto nella scorsa stagione ed è una pedina importante anche per la fase di manovra. Giusto tenere un elemento come lui. Zapata invece è importante e tutto il Toro fa molto affidamento su di lui. Cercherei di sfruttarlo un po' di più in area di rigore". Infine Policano chiude parlando del rinnovo di Juric: "È al terzo anno ed è normale fare delle valutazioni approfondite. Spetta al presidente fare la scelta giusta a partire dal mercato di gennaio, non è facile gestire questa situazione".