Corriere Torino: “Prima chiamata in Nazionale per Seck, ora sogna il Mondiale”

L'edizione torinese del Corriere della Sera, propone un focus su Demba Seck. L'attaccante del Torino è stato convocato per la prima volta con la sua Nazionale, il Senegal. L'ex Spal sarà chiamato ad indossare la maglia del suo paese in vista dei prossimi impegni di qualificazione alla Coppa d'Africa contro Benin e Ruanda. Con questa prima chiamata Seck avrà l'opportunità di mettersi in mostra agli occhi del suo CT Cissè. Il sogno dell'attaccante granata è quello di partecipare ai prossimi Mondiali che si terranno a novembre e dicembre in Qatar e il Senegal parteciperà a questa manifestazione.