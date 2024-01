Corriere Torino: “Primavera, Torino con molte assenze”

"C’è il secondo posto in palio a Roma, dove la Primavera del Torino sarà ospite dei giallorossi - si legge sul quotidiano - . Quello in programma alle 13 di oggi, oltre ad aprire il girone di ritorno delle due formazioni, sarà dunque uno scontro di altissima classifica. I granata si trovano attualmente al quarto posto, in piena zona playoff, con la possibilità di avvicinarsi sempre più alle primissime posizioni. Un successo permetterebbe infatti di superare il Milan (sconfitto ieri a Bergamo) e agganciare proprio la Roma che occupa la seconda piazza. Concludere il campionato in prima o seconda posizione garantirebbe l’importante vantaggio di qualificarsi direttamente alle semifinali scudetto, occasione che i granata cercheranno di cogliere. Giuseppe Scurto dovrà però fare i conti con l’infermeria e diverse assenze molto pesanti. Ai già indisponibili Antolini e Padula si sono aggiunti gli infortuni di due pilastri come Dellavalle e Ruszel e la squalifica di Silva".