Corriere Torino: “Pulici e Graziani nel mirino di Belotti”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Al Torino restano ancora 7 partite da giocare prima di mettersi alle spalle questa stagione di ripartenza. I 39 punti al momento racimolati permettono di guardare con serenità verso le zone basse della classifica, ma non sono abbastanza per poter lottare per la zona Europa. Così, in questo ultimo mese di gare, i granata possono virare su altri piccoli obiettivi, tanto di squadra quanto personali, come quelli del Gallo Belotti. Così il Corriere di Torino a tal proposito: "Il raggiungimento dei 50 punti, obiettivo che il Torino sta provando a perseguire, passa anche e soprattutto dalla vena realizzativa di Belotti. Non ci sono esigenze vere e proprie di classifica ma gli obiettivi, personali e di squadra, non mancano. E' alla portata del Gallo il secondo posto nella classifica marcatori in Serie A col Toro. Ciccio Graziani è solo a un gol di distanza: le sue reti sono 98, come precisato dallo stesso Ciccio al Corriere Torino. Belotti è a 97 e da quando è arrivato al Torino (stagione 2015- 2016), ha sempre segnato almeno dieci gol: 12 il primo anno, 26 il secondo, poi 10, 15, 16 e 13. Farlo anche quest’anno gli permetterebbe di raggiungere Pulici, unico attaccante ad essere riuscito nella storia del Torino a raggiungere la doppia cifra in sette edizioni consecutive della Serie A. Il Gallo è a quota 5 gol: raddoppiare il bottino in sette giornate è impresa difficile ma non impossibile".