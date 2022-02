Corriere Torino: “Quegli ultimi minuti, anche l’Udinese passa nel finale”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi analizza la sconfitta del Torino in casa dell'Udinese. "Se le partite durassero ottanta, magari ottantacinque minuti, il Toro sarebbe in corsa per un posto nell’Europa che conta", si legge sulle pagine del quotidiano. Questo perché alla Dacia Arena il Toro ha di nuovo perso punti nei minuti di recupero e molte colpe sono state attribuite al portiere granata Vanja Milinkovic-Savic. Non è la prima volta in stagione che il Torino perde punti nel recupero. Solo il Sassuolo (5) e il Venezia (6) hanno subito più gol del Toro dopo il 90' che con i due di ieri è arrivato a quota 4. Nell'ultimo quarto d'ora delle partite invece le reti subite dai granata salgono addirittura a 11, un problema al quale Juric e il suo staff dovranno cercare un rimedio.