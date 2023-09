Corriere Torino: “Radonjic, giocata che può cambiare la stagione”

"Nemanja entra e al 94' e firma un gol strepitoso, da artista come dice il tecnico granata. Un lampo nel grigiore di una partita poco emozionante, una giocata di quelle che possono cambiare il corso di una parte di stagione". Il Corriere commenta così il gol da 3 punti di Radonjic. E ancora: "Torino-Genoa è stata la notte del 10, la notte di Nemanja Radonjic, si è preso la scena con una giocata da artista, come lo aveva definito Juric poco tempo fa". Il tecnico si è anche espresso in merito al gol vittoria del serbo: "Vorrei sempre vederlo dentro la partita dal punto di vista mentale, è un bravissimo ragazzo, particolare per certi versi. Sono felice di aver ritrovato il mio Toro, a livello umano la squadra è stata da 10 in pagella, ho visto tutti concentratissimi e anche chi è entrato dalla panchina ha avuto un atteggiamento perfetto. Non era facile ma i ragazzi hanno mantenuto la calma. Il Genoa si è chiuso molto in difesa, ma noi siamo stati bravi a non concedere nulla e continuare a giocare.