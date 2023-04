Corriere Torino: “Radonjic, nessuno con più dribbling di lui in Serie A”

Nemanja Radonjic ha ritrovato la sua forma ideale. "In Serie A al momento nessuno dribbla più efficacemente di Nemanja Radonjic, il giocatore più in forma del Torino", scrive il Corriere Torino. Nelle ultime cinque giornate - da titolare - ha realizzato il maggior numero di dribbling: con i suoi 24 dribbling, nessun giocatore in Serie A ha fatto meglio. Un ottimo risultato per lui personalmente e per Ivan Juric. "Che Radonjic avesse un buon potenziale era cosa nota, il problema era la continuità mentale, ma Nemanja sembra essere cresciuto da questo punto di vista dopo lo shock del derby". Contro la Lazio, quindi, il giocatore avrà la possibilità di provare a trasformare questi dribbling in gol e assist. E lo farà avendo come avversario Zaccagni, attualmente il secondo dribblatore in Serie A, con 21 dribbling riusciti.