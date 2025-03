Corriere Torino: “Rambo Policano «Il Toro è migliorato e Vanoli ha personalità»”

"Lo chiamavano Rambo per la forza, la grinta, l’audacia. Roberto Policano era uno dei bad boys granata a cavallo tra anni Ottanta e Novanta - esordisce così Corriere Torino nell'edizione odierna - Nel Toro ha vissuto i tre anni migliori della sua carriera: la risalita dalla B, la qualificazione Uefa ai danni della Juve e l’incredibile cavalcata europea fino alla sfortunatissima finale con l’Ajax del 1992. «Eravamo un gruppo meraviglioso. Non ho nessun rimpianto per la Coppa Uefa sfumata sul più bello, perché abbiamo dato il massimo ma siamo stati molto sfortunati» ricorda Policano, 61 anni". E in conclusione: "«Vanoli vuole dare tanto alla squadra. E ci sta riuscendo. Mi piace come dirige il gioco dalla panchina, mi piace come ha imposto la sua personalità. E ultimamente le prestazioni dei granata mi sembrano migliorate»".